Goran Dragić z izbranko uživa v Grčiji

Goran Dragić je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselil z objavo fotografij, ki so nastale med njegovim obiskom Grčije. Našega nekdanjega košarkarskega zvezdnika je ob ogledu zgodovinskih znamenitosti in uživanju v kulinaričnih specialitetah spremljala izbranka Greice Murphy, s katero sta skupaj obiskala Atene.
"Stopiti v preteklost, da bolj ceniš sedanjost. Nekateri kraji ne pričajo le o zgodovini, omogočijo ti, da se skozi njo sprehodiš. Atene, bile ste neverjetne," je ob fotografiji, kjer stoji med zidovi grške akropole, zapisal Dragić. 40-letnik je nekaj fotografij in posnetkov znamenitosti delil tudi na Instagramovi zgodbi, dodal pa je tudi fotografijo, na kateri pozira skupaj z Greice.
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