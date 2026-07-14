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Domača scena

Goran Dragić z izbranko uživa v Grčiji

Atene, 14. 07. 2026 12.55 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Goran Dragić

Nekdanji kapetan košarkarske reprezentance Goran Dragić po upokojitvi od profesionalne kariere več časa preživi s svojo izbranko, s katero rada skupaj potujeta in raziskujeta nove kotičke sveta. Njuna zadnja destinacija je Grčija, kjer sta si ogledala znamenitosti Aten.

Goran Dragić je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselil z objavo fotografij, ki so nastale med njegovim obiskom Grčije. Našega nekdanjega košarkarskega zvezdnika je ob ogledu zgodovinskih znamenitosti in uživanju v kulinaričnih specialitetah spremljala izbranka Greice Murphy, s katero sta skupaj obiskala Atene.

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"Stopiti v preteklost, da bolj ceniš sedanjost. Nekateri kraji ne pričajo le o zgodovini, omogočijo ti, da se skozi njo sprehodiš. Atene, bile ste neverjetne," je ob fotografiji, kjer stoji med zidovi grške akropole, zapisal Dragić. 40-letnik je nekaj fotografij in posnetkov znamenitosti delil tudi na Instagramovi zgodbi, dodal pa je tudi fotografijo, na kateri pozira skupaj z Greice.

goran dragić izbranka fotografije grčija objava košarkar

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Zadovoljna.si Goran Dragić ponovno v Sloveniji, z njim tudi njegova srčna izbranka
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KOMENTARJI1

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Slash
14. 07. 2026 13.59
Goran in plastik fantastik iz temuja.
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