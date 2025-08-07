Goran Dragić z izbranko v Egiptu

Sledilci Gorana Dragića se najbolj razveselijo, ko nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance deli utrinke iz zasebnega življenja. 39-letni Ljubljančan, ki je vedno veljal za človeka, ki svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo, v času, odkar je v zvezi z Američanko Greice Murphy , naredi kakšno izjemo in na družbenem omrežju pokaže, kako preživljata skupni čas.

Par se je po počitnicah na hrvaški obali, kjer so se jima pridružili tudi Goranovi starši, odpravil še v Kairo, kjer uživata ob raziskovanju staroegipčanske civilizacije. K temu seveda sodi tudi ogled piramid, v njihovo bližino pa sta odjahala na hrbtih kamel. Dragić je na družbenem omrežju delil video, na katerem je pokazal slavne piramide iz Gize, objavil skupni portret z Greice in svojo fotografijo, na kateri jaha kamelo.