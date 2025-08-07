Goran Dragić z izbranko v Egiptu

Sledilci Gorana Dragića se najbolj razveselijo, ko nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance deli utrinke iz zasebnega življenja. 39-letni Ljubljančan, ki je vedno veljal za človeka, ki svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo, v času, odkar je v zvezi z Američanko Greice Murphy, naredi kakšno izjemo in na družbenem omrežju pokaže, kako preživljata skupni čas.
Par se je po počitnicah na hrvaški obali, kjer so se jima pridružili tudi Goranovi starši, odpravil še v Kairo, kjer uživata ob raziskovanju staroegipčanske civilizacije. K temu seveda sodi tudi ogled piramid, v njihovo bližino pa sta odjahala na hrbtih kamel. Dragić je na družbenem omrežju delil video, na katerem je pokazal slavne piramide iz Gize, objavil skupni portret z Greice in svojo fotografijo, na kateri jaha kamelo.
