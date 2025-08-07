Svetli način
Goran Dragić z izbranko v Egiptu

Egipt, 07. 08. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Naš nekdanji košarkar Goran Dragić je začetek poletja z izbranko Greice Murphy preživel na hrvaški obali, zdaj pa sta se odpravila še v Egipt, kjer sta si ogledala tudi piramide in jahala kamele. 39-letnik je na družbenem omrežju delil tudi njuno skupno fotografijo, na kateri božata kamelo in nasmejana zreta v objektiv.

Sledilci Gorana Dragića se najbolj razveselijo, ko nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance deli utrinke iz zasebnega življenja. 39-letni Ljubljančan, ki je vedno veljal za človeka, ki svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo, v času, odkar je v zvezi z Američanko Greice Murphy, naredi kakšno izjemo in na družbenem omrežju pokaže, kako preživljata skupni čas.

Par se je po počitnicah na hrvaški obali, kjer so se jima pridružili tudi Goranovi starši, odpravil še v Kairo, kjer uživata ob raziskovanju staroegipčanske civilizacije. K temu seveda sodi tudi ogled piramid, v njihovo bližino pa sta odjahala na hrbtih kamel. Dragić je na družbenem omrežju delil video, na katerem je pokazal slavne piramide iz Gize, objavil skupni portret z Greice in svojo fotografijo, na kateri jaha kamelo.

goran dragić piramide izbranka greice murphy
V Postojni združili opero in rock: Poklonili so se tudi Ozzyju Osbournu

aviktora
07. 08. 2025 21.04
Tam jo naj pusti.
Mali medo
07. 08. 2025 20.59
+2
Sosedova mačka ma pa 4 nove mačke.
Mali medo
07. 08. 2025 20.59
+2
Vi niste več normalni.
MucaNeGrize
07. 08. 2025 20.34
+1
kdo pa je tista levo...?
rogla
07. 08. 2025 20.25
+0
Soseda Mara pa je še svojim tretjim obiskala Bistriški vintgar. Baje sta se imela lepo.
bandit1
07. 08. 2025 20.12
-2
Ja saj v USA ne sme več.
Perovskia
07. 08. 2025 20.50
Kavc majstr. V zda živi zaradi otrok. Kavcar
