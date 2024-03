Goran Dragić z novo izbranko Greice Murphy v Sloveniji

Športnik je z izbranko obiskal tudi UKC Ljubljana. "Danes je male bolnike in osebje na Pediatrični kliniki z obiskom razveselil slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić, ki tudi po zaključku športne kariere nadaljuje svoje dobrodelno poslanstvo v okviru Goran Dragic Foundation. Simpatični Gogi si je prav za vsakega od otrok, ki so ga želeli spoznati, vzel čas, poklepetal je tudi z 'angeli v belem in modrem', kot je označil naše zdravnike, sestre in ostale, ki skrbijo za najmlajše na bolnišničnih oddelkih," so zapisali na Instagram in dodali: "Prinesel je tudi darila in obljubil, da se kmalu spet vrne."