Goran Šarac: Spomin na tisti trenutek izgube je še vedno boleč

Kraljica ljudskih src Simona Weissse je poslovila pred štirimi leti. Stara je bila komaj 53 let. Obletnica pevkine smrti je za domače še vedno zelo boleča, saj bo Simona za vedno živela v njihovih srcih. Njen mož Goran Šarac je ob 4. obletnici ženine smrti na družbenih omrežjih delil nekaj misli in razodel svoja čustva:

"Razmišljam … od jutra, ko sem odprl oči, bilo je 7.30, ti si jih takrat pred štirimi leti za vedno zaprla. Bolečina in spomin na tisti trenutek izgube je še vedno boleč in pekoč ... Simona draga, vem in čutim, da si tu, zato ... Nikoli ne pozabiva … Tvoj Goran."