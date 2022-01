Na Voyo prihaja nova serija Gospod profesor z najvišjim proračunom v Sloveniji doslej

Še dober teden nas loči od premiere nove originalne Voyo serije Gospod profesor, serije z najvišjim proračunom v Sloveniji doslej. Glavno vlogo je prevzel Jure Henigman, družbo pa mu delajo tudi Tina Vrbnjak, Saša Pavček in Gojmir Lešnjak - Gojc, ki igra strogega in na videz brezkompromisnega ravnatelja. Vsak del serije se ukvarja z eno težavo. In katera je najbolj zanimala Jureta Henigmana?

