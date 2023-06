V okviru Ljubljana festivala so na poletnem gledališču Križank premierno uprizorili špansko predstavo Biti ali ne biti. Gostili so špansko gledališče La fura, ki je s predstavo gledalcem postreglo z elementi glasbe, akrobatike, vizualne umetnosti in tehnologije. Pri gledalcih so želeli spodbuditi k razmišljanju, zato občinstvo ob gledanju predstave ni pasivno, ampak je v središču dogajanja in z igralci soustvarja predstavo.