Domača scena

'Govorili so mi, da bi morala osvojiti naziv miss simpatičnosti'

Ljubljana, 07. 01. 2026 19.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Lesar E.M.
Hana Klaut

Lepa, a preprosta. Topla, a izjemno trmasta, ko si nekaj zada. Ženska, za katero je dan vedno prekratek in ga ne izpusti, ne da bi obula tekaške copate. Verjame v estetiko, disciplino, delo in hkrati človeško toplino. Želela je postati zdravnica, da bi pomagala ljudem, in danes to tudi počne, nedavno pa je spoznala tudi blišč in zakulisje tekmovanja, kjer med prijateljstvom vejejo tako tekmovalnost kot tudi škandali.

Še preden je Hana Klaut postala Miss Universe Slovenije in jo je spoznala cela Slovenija, je bila simpatična Primorka zgolj deklica, ki ni bila najbolj samozavestna. "To se mi zdi normalno, ta doba odraščanja, odkrivanja same sebe. Zelo enostavno se je primerjati, ni pa enostavno povedati, kaj vse je narobe z nami. To radi malo skrijemo." Dodala je, da so današnje mlade generacije zaradi spleta in prikazane lažne popolnosti še toliko bolj na udaru.

"Srečo sem imela, da sem z modelingom začela kasneje. Kot mlajšo punco bi me marsikatera izjava od koga precej 'porušila', tako pa sem imela dovolj časa, da sem si zgradila osnovno samozavest." Pri grajenju zdrave samopodobe ji je bila v veliko pomoč družina, ki jo je vselej podpirala. "Poleg tega, da se imata starša rada, kar pomeni veliko stabilnost, imata rada tudi nas."

V daljšem pogovoru je Klaut spregovorila tudi o svoji poklicni poti, ki se povsem razlikuje od lepotnih tekmovanj. Hana je namreč po poklicu doktorica dentalne medicine. Kdaj je vedela, da želi iti po poti medicine in kako vzdržuje svojo disciplino? Preverite v pogovoru.

Da bo izbrana za Miss Universe Slovenije, si Primorka ni predstavljala. "Teža krone je simbolična. Treba jo je izkoristiti za nekaj dobrega. Predstavljala sem celo državo. Na začetku mi je bilo težko, tam (na Tajskem, op. a.) so bile punce, ki so se celo življenje pripravljale na to. Kazale so fotografije, na katerih so bile stare pet, šest let, in so že tekmovale."

O izboru, o katerem je veliko povedala tudi v našem POPkastu, je voditeljici oddaje Svet na Kanalu A Nuši Lesar povedala še: "Punce so mi govorile, da bi morala osvojiti naziv miss simpatičnosti." Dodala je, da prihodnosti in življenju pod žarometi pušča odprta vrata.

hana klaut miss universe izbor lepota slovenija

