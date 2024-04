Gozd strahov po avdiciji na Amerika ima talent: Nekaj najlepšega v življenju

Ekipa Gozd strahov se je ravno vrnila iz ZDA, Hollywooda, iz avdicije največjega šova talentov na svetu: Amerika ima talent. Tam so nastopili pred strašnim Simonom Cowellom, Heidi Klum, Sofio Vergara in Howiem Mendelo ter zelo zgovornim tritisočglavim občinstvom. Ampak baje je Simon najbolj kul...

Ekipa Gozda strahov, ki smo jo lahko spremljali v deveti sezoni šova Slovenija ima talent se je s svojo predstavo predstavila tudi čez lužo. Nastopili so na avdiciji Amerika ima talent, kjer so se predstavili zvezdniškim žirantom in tritisočglavemu občinstvu. Po vrnitvi v domovino so nam opisali svojo izkušnjo, o ameriškem občinstvu pa pravijo, da je zelo odzivno, ne glede na to, kaj se dogaja na odru.

Ekipa Gozd strahov se je predstavila na avdiciji šova Amerika ima talent. FOTO: POP TV icon-expand

"Ekipa Gozda strahov se je nekaj dni nazaj vrnila iz Amerike, kjer smo bili na avdiciji na Amerika ima talent oziroma za največji talent šov na svetu. Spoznali smo Simona Cowella oziroma avtorja talent šovov in ostale sodnike, torej Heidi Klum, Howieja Mandela in pa Sofio Vergara ter z njimi opravili avdicijo, po tem, ko smo se premierno predstavili na Slovenija ima talent," so nam povedali in razkrili, da jim je največ pomenilo Cowellovo mneje.

Če primerjajo celotni šov pri nas in v Ameriki, pravijo, da lahko vse skupaj opišejo z eno besedo-večje."Imajo ogromno kamer, večjo ekipo, smo si pa v mnogih pogledih tudi podobni. Če bi bila vaša ekipa tam, bi lahko z enakimi sredstvi opravila enako dobro kot Američani," so prepričani. Njihova pot preko luže se je začela s prijavo na avdicijo decembra 2023, potem pa so se začele intenzivne priprave in vaje, podobno kot za Slovenija ima talent, le da je to tokrat bilo večino virtualno. Po štirih mesecih so dobili zeleno luč za tisto, kar so imeli pripravljeno, ameriška produkcija jim je priskrbela osebnega producenta, ki jim je pomagal rekvizite prepeljati do Los Angelesa, nato pa so nastopili pred množico.