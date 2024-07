Gramatik obljublja visokoproračunsko festivalsko izkušnjo

Za domače v domači Luciji Denis, za večtisočglave množice, ki v razprodanih arenah in festivalih povsod po svetu norijo na njegove ritme, Gramatik. Svojo glasbeno pot je začel prav na portoroški plaži, kjer so s prijatelji in skupino Peti element v beach baru ob petkih prirejali zabave s hip hop glasbo. Tam so bili v občinstvu večinoma njegovi prijatelji, se spominja Gramatik. "Glasbo sem začel delati, da sem se naučil delati podlage. Nato sem ugotovil, da mi je produkcija veliko bolj všeč kot pisanje besedil."

Bogata kariera in trume oboževalcev so dokaz, da je bila prava odločitev, da skladanje rim zamenja s skladanjem ritmov, kljub temu, da v času portoroških zabav pred 20 leti niso bili vsi enakega mnenja. Večkrat mu je koncerte namreč prekinila policija.

Dolgo nihče ni verjel, da se na obali sploh lahko zgodi dogodek, ki bi se produkcijsko približal nivoju elektronskih spektaklov, ki so čez lužo nekaj običajnega. Dokler jih ni navdihnil Dino Merlin. "To nam je dalo nek optimizem. Če so oni lahko izpeljali, potem lahko tudi mi."

Cilj koncerta pa ni samo uresničitev nostalgičnih otroških sanj, ampak tudi želja po tem, da se v Slovenijo pripelje prava visokoproračunska festivalska izkušnja. "Rekel sem, da se odrečem honorarju, da lahko vse vložimo noter. Da imamo velik oder, pravo produkcijo, da se tudi prinese stvari, ki se jih pri nas ne dobi, iz tujine," je prepričan Gramatik, ki želi, da bi to postala portoroška tradicija.

Gramatik bo s svojimi istrskimi glasbenimi prijatelji portoroško plažo zatresel 30. junija. Tokrat gotovo brez posredovanja policije. "Bi bilo mega. Poetičen moment," se je ob misli, da bi mu tudi tokrat koncert prekinili možje v modrem, pošalil.