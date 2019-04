Grda poškodba Jana Plestenjaka

Nesreča nikoli ne počiva in to je na lastni koži občutil tudi priljubljeni in uspešni slovenski glasbenik Jan Plestenjak, ki je imel zaradi zlomljenega pedala nesrečo pri kolesarjenju.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke ''Še dobro, da smo že posneli video 'Roke stran'... tole se mi je zgodilo danes … Jutri se bom potrudil in s počasnimi koraki prišel na oder … upam, da mi uspe,'' je na Facebooku zapisal Jan Plestenjak in zraven objavil fotografijo poškodbe. Priljubljeni slovenski glasbenik je imel nesrečo pri kolesarjenju. Zaradi polomljenega pedala, si je hudo poškodoval nogo. Kljub poškodbi upa, da mu bo uspelo priti na današnji koncert v prestolnici, kjer nastopa kot gost. Vsekakor mu želimo hitro okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na odre. Jan se je še enkrat oglasil na družbenih omrežjih, kjer se je v videu zahvalil ekipi izolske bolnišnice in oboževalcem za skrb in lepe želje, misli. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Jan Plestenjak po izidu 14. studijskega albumaZa vedno polni koncertne dvorane po Sloveniji, v zgodnji pomladi pa predstavlja nov singel Roke stran, za katerega je prepričan, da bo postal himna letošnjega poletja. Jan je na srečo že posnel videospot za pesem Roke stran, ki ga bo predstavil v naslednjem tednu. FOTO: Bruno Sedevčič Pesem najdemo na njegovem aktualnem albumu in se tako postavlja ob bok uspešnici Jaz že vem zakaj, ki je na YouTubu že presegla tri milijone ogledov in je tudi uvodna pesem slovenske serijeReka ljubezni ter radijskima uspešnicama Velik je ta svetin Povej mi, kaj bi rada. Jan Plestenjak na snemanju videospota za pesem Roke stran. FOTO: Bruno Sedevčič