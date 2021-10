Gregor Čeglaj si želi nabrati čim več dirkaških kilometrov

Gregorja Čeglaja smo že v šovu Sanjski moški spoznali kot ljubitelja hitrih, športnih avtomobilov. Svojo strast do dirkanja je v preteklosti že uresničeval v gokartu in pokalu twingo, tokrat pa se je v Posočju premierno poskusil v vlogi sovoznika ter odpeljal svojo prvo uradno rally dirko. Gregor je cel, voznik in avto tudi, ambicije pa za ljubitelja škripanja gum po vsaki dirki le še rastejo – naslednje leto se želi preizkusiti kot rally voznik.