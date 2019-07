Gregor in Urša Trebušak postala starša

Tik pred odhodom na porodniški dopust so se od Urše poslovili tudi njeni sodelavci informativne oddaje 24UR, njeni sodelavci pa so ji z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih zaželeli vse najboljše ob prihodu prvorojenca: "Še od ene bodoče mamice smo se poslovili za leto dni ... na svidenje, draga Urša Trebušak. Na vrhuncu prvega letošnjega vročinskega vala (ja, tudi nam je vroče, zato Jani Muhič do zadnjega vztraja v kratkih hlačah) je poskrbela za naše lačne želodčke in suha grla, nas in vas še enkrat razveselila s svojim simpatičnim nasmehom, nato pa se šla dokončno pripravit na svojo novo vlogo. Nenavadni ljudje smo novinarji, težko najdemo čas še za kaj drugega, kot za delo, a ko ga, smo predani ... drugače ne znamo. Zato že zdaj vemo, da bosta Urša in njen mož Gregor odlična starša, kot sta odlična novinarja. Draga Urša, čeprav si šele pred kratkim postala naša sodelavka, te bomo pogrešali. Uporabi svoj prijeten glas, poln poudarkov na pravih mestih, za pripovedovanje pravljic ... še prekmalu boš z njim spet opozarjala na pravice in krivice neslišanih.“