Gregor Ravnik s svojo glasbo tudi sam sebe včasih spravi na rob joka

Gregor Ravnik vedno poskrbi, da na njegovih koncertih ne manjka solza. S čustveno balado mu je tudi tokrat uspelo raznežiti poslušalce. Besedilo pesmi Za vse čase je zapisal Drago Mislej – Mef , videoposnetek pa so posneli na njegovem največjem samostojnem koncertu kariere, ki se je zgodil avgusta. "Pesem ni žalostna, je polna upanja, nostalgična in pričara ti lepe spomine," je o glasbi povedal pevec in dodal, da je tudi sam kdaj ob poslušanju na robu joka.

"Ko gledam video posnetek za skladbo Za vse čase, se v meni prebujajo številna občutja in na dan priplavajo prelepi spomini s koncerta v Studencu. Video zajema prav tisto, kar je bil zame ta koncert, 16. avgusta – pristnost, čarobnost, pozitivnost – in med vsem navalom dogajanja na vseh področjih mi pričara nekakšno sproščenost in mirnost. Mislim, da bo to večer, ki bo imel pri meni za vse čase prav posebno mesto, verjamem pa, da tudi pri obiskovalcih, ki so bili z nami."