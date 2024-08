Gregor Ravnik z glasbo polno ljubezni navdušil občinstvo

"Imamo melanholične, polne ljubezni, mirne in pa tudi take pesmi, na katere lahko poplesuješ. Tako, da bo vsak našel nekaj zase in vem, da bomo pričarali lep večer," je dejal pevec Gregor Ravnik.

Gregor je v vsako pesem izlil del sebe in to na odru v Domžalah pred 1300 obiskovalci tudi izpel. Kaj so o Primorcu povedali glasbeni kolegi in prijatelji? "Sošolca sva bila, pri isti profesorici sva bila, noro ga spoštujem že samo zaradi tega, kako obvlada pevsko tehniko," je povedala pevka Raiven. "Te pesmi so se prepevale že takrat, ko nam jih je predstavil. Tako, da smo bili del zakulisja in smo imeli ta privilegij, da smo se jih naučili, že preden ste jih vi sploh spoznali," sta dejala člana Tria Vivere.

Poletno gledališče Studenec pa ima zanj posebno mestu v srcu, saj je tudi del predstav. "Sem njegov navečji oboževalec, ker ga poznam iz predstave, ki jo igram tukaj v Studencu in je res vrhunski igralec," je dejal oboževalec Luka.