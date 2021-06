Gregor Trebušak bo drugič očka: Največji dar je, da bova lahko imela dve punčki

Gregor Trebušak nam je, po tem ko smo izvedeli, da njegova Urša v veselem pričakovanju, z veseljem povedal, da pričakujeta drugega otroka. "Rok ima oktobra, če ne bo tako kot Lilija punčka prehitevala," je za nas povedal voditelj in dodal, da so priprave na drugo deklico zelo drugačne od priprav na prvega otroka: "Vsi, ki imajo več otrok vedo, da je v drugo lažje in drugače. Upam, da res. Kar se tiče priprav - posteljico bom moral na novo postaviti, ostalo pa ostaja enako. Kakšni bodijev in tistih prvih oblačil najbrž niti ne bo treba kupovati."

Odkrito je povedal tudi, da sta se pri prvem otroku morala precej potruditi, da je Urška končno zanosila, zato sta se zatekla k umetni oploditvi. Na vprašanje, če je bil drugi otrok presenečenje ali načrtovana nosečnost, je Gregor povedal: "Za Lilijo sva se morala precej potruditi in sva šla na umetno oploditev. In seveda sva se pogovarjala o tem. A tokrat ni bilo potrebno 'načrtovati'. Bi pa samo dodal, da je tudi Lilija plod ljubezni. Ko vidiš kaj vse morajo pari dati skozi, da dobijo otroka, je to za mnoge velika preizkušnja in tak otrok je prav tako plod ljubezni." Tudi na vprašanje, koliko otrok si želita, pove, da je velik blagoslov že to, da bosta imela dva: "Prvi je bil za naju največji dar. Po toliko letih si je težko zamisliti, kako srečen si, ko dobiš takšno punco. No, ta drugi je znova največji dar, ki se je kar zgodil. Sva presrečna s tem kar sva do sedaj dobila. Res presrečna."