Gregor Trebušak dobil drugo hčerko: Prinesla nam je neizmerno srečo

"Svet se je danes prebudil v krasen dan. Za nas tri bo današnji dan za vedno najbolj poseben. Lilija je dobila sestrico, midva pa še drugo zdravo punčko, Ivano Paulino. Ob tem iskrena zahvala vsem v porodnišnici v Ljubljani, seveda najbolj babici Moniki. Bila je izjemna. Tako kot moja žena. Hvala vsem za lepe želje. Poskrbimo, da bo svet, v katerem bodo rasli naši otroci, lepši, prijaznejši in bolj spoštljiv," je za 24ur.com ekskluzivno povedal Gregor Trebušak , ki je z ženo Uršo dobil drugo hčerko. Dveletni Liliji se je pridružila mala Ivana Paulina. "Ivana Paulina je nam trem prinesla neizmerno srečo in veselje," je še dodal ponosni očka dveh deklic.

Junija, ko je Gregor razkril, da z Uršo pričakujeta še eno hčerko, je povedal, da je to zanju največje darilo. V takratnem pogovoru je odkrito spregovoril tudi o težavah z zanositvijo: "Za Lilijo sva se morala precej potruditi in sva šla na umetno oploditev. In seveda sva se pogovarjala o tem. A tokrat ni bilo treba 'načrtovati'. Bi pa samo dodal, da je tudi Lilija plod ljubezni. Ko vidiš, kaj vse morajo prestati pari, da dobijo otroka, se zaveš, je to za mnoge velika preizkušnja, in tak otrok je prav tako plod ljubezni."

Iskrene čestitke izrekamo Gregorju in Urši ob rojstvu druge hčerke tudi sodelavci spletnega portala 24ur.com.