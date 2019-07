Gregor Trebušak hčerki podaril 35 let staro posteljico

Simpatični voditelj informativne oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak in njegova žena, novinarka informativne oddaje 24UR, Urša Trebušak sta predkratkim prvič postala starša. Pred prihodom male Lilije sta se dodobra odpočila na hrvaški obali, zdaj pa sta novo članico družine že prinesla iz porodnišnice.

Novopečena starša sta se po treh letih zveze poročila leta 2014 in sta od takrat le redko delila skupne fotografije na družbenih omrežjih. Zato ne vemo, če bosta sploh kdaj objavila fotografijo malčice, vendar pa je Gregor na Instagramu objavil sliko dojenčka – sebe pred 35 leti. Na fotografiji počiva v posteljici, kjer bo zdaj spala njegova hčerka. "Tole je bilo malo več kot 35 let nazaj ... Sam sem od takrat malo zrastel, posteljica pa je ostala enaka in zdaj po toliko letih igra enako vlogo ... Prvo domače zavetišče za dojenčico," je zapisal in poleg tega Liliji izrekel dobrodošlico v novem skupnem domu.