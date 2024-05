Gregor Trebušak ni vedel, da že snemajo: A nisi rekel, da se dobimo ob petih?

Četrtkova oddaja Svet na Kanalu A se je začela s sliko, kjer so gledalci lahko videli voditelja Gregorja Trebušaka v družbi asistenta Šimeta , ki je voditelja ozvočeval, in stilistke Petre , ki je še zadnji trenutek popravila voditeljev ovratnik.

V tem trenutku je Gregor asistenta vprašal: "A nisi rekel, da se dobimo ob petih?" Nato pa so mu iz režije javili, da so že v etru in da oddaja že poteka. Gregor si je nato baterijo mikrofona hitro zataknil za hlače in začel oddajo: "Lepo pozdravljeni. Takole, zdaj ste videli, kako izgleda pri nas, ko gremo v živo in čisto zares je tole v živo, torej, kaj pripravljamo v današnji oddaji?"

Nasmejani voditelj je za 24ur.com povedal, da v tistem trenutku ni bilo 'panike', temveč ga je vse skupaj samo zabavalo. Dodal je, da se mu kaj takšnega verjetno ni še nikoli zgodilo v zadnjih 15 letih, odkar vodi oddajo Svet na Kanalu A. Se pa spomni, da se je enkrat zmedel na vklopu v živo, ko je ravno počepnil in med javljanjem v živo celo izginil iz kadra.