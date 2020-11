Gregor Trebušak zbolel za covidom-19: Tri dni sem imel zelo visoko vročino

A začnimo na začetku. Kje se je Gregor sploh okužil? "Ne vem, res ne vem, kje bi se lahko okužil. Sem razmišljal, ampak to je kar težko ugotoviti," je povedal 36-letnik in opisal svoje simptome: "Tri dni sem imel izjemno visoko vročino, potem pa še dva dni v valovih–ko te kar oblije, da se moraš obrisati po čelu. Nato je prišla utrujenost, kot da bi tekel na Triglav. Res, spal sem po tri ure v kosu, ne da bi me kar koli lahko prebudilo. To je kar težko opisati. Izgubil sem voh. Ampak sam vsem odgovorim: če ne greš v bolnišnico, potem je to zgolj bolezen. In pri 36. letih, pa tudi v dobri formi sem, je seveda vse veliko laže. Mi smo imeli srečo."

Mladi očka pravi, da se doma niso mogli izogniti druženju, saj imata z ženo Uršohčerko Lilijo, ki je stara le leto in štiri mesece. Do samoizolacije ni prišlo, so pa zato bolezen preboleli skupaj. "Dejstvo je, da si najbolj kužen dva, tri dni pred prvimi simptomi. Ko sem sam dobil simptome, je bilo torej že prepozno. In tudi v stanovanju, z leto dni staro hčerko, ki se pogosto pride igrat, je vse to nemogoče. Zato smo pač šli skupaj skozi to," je povedal Gregor in dodal, da jo je Urša odnesla veliko bolje kot hči. Žena je namreč imela le glavobole, mala Lilija pa nekaj težav z driskami."To je bil čas, ko so testirali le tiste s simptomi, ne pa tudi družinskih članov, tako da Urša ni šla na test. In tudi karantenskih odločb niso pošiljali, niti niso več delali epidemiološke slike. Ampak ja, deset dni smo bili notri in potem, ko dva dni po tem času ni bilo nobenih simptomov, smo šli znova v gozd, sam pa na test in po negativnem testu v službo."

Gregor je na Instagramu ovekovečil tudi, kako je daroval krvno plazmo. "Med prebolevanjem bolezni sem o tem poslušal na radiu in že dolgo sem razmišljal, da bi postal krvodajalec. Ne vem, zakaj sem tako dolgo odlašal. No, pa je bila to priložnost, da se pač zglasim tam, in sem poklical. Le 19,5 % vseh krvodajalcev, ki pridejo po bolezni covid-19 darovat plazmo, ima dovolj protiteles, da lahko to plazmo uporabijo za raziskave in potencialno zdravljenje covidnih bolnikov. Zato seveda vsak še kako prav pride. Upam, da dam komu spodbudo, da se odloči za to. Malica tam je res odlična! In to je bil tudi namen objave: bolezen ne sme biti tabu, če prebolimo lažjo obliko, smo lahko hvaležni. In to hvaležnost lahko s kakšnim dobrim delom povrnemo."