V Ljubljani zimi v slovo pomahali s spuščanjem gregorčkov

Na rekah po Sloveniji so sinoči že tradicionalno spustili gregorčke – ladjice z gorečimi svečkami. "Gregorjevo naj bi bil prvi pomladni dan in v ta namen tukaj po Gradaščici spuščamo ladjice z lučkami – še posebej zvečer, da prikličemo več svetlobe in luči," je za 24UR povedal raper Rok Terkaj. Po njegovem mnenju je ohranjanje tradicije pomembno. Kot dodaja, bi morali v Sloveniji bolj praznovati praznika, kot sta gregorjevo in pustovanje, ter manj praznike, ki smo jih prevzeli, denimo valentinovo in noč čarovnic.