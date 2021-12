SoulGreg Artist bo spet očka: Prišla sva do najinega čudeža

Gregor in Nina Bezenšek sta slovenski javnosti pred skoraj štirimi leti zaupala tragično zgodbo njunega sina, Viljema Julijana , ki se je rodil z izjemno redko neozdravljivo boleznijo gangliozidozo. Maja 2019 je svojo bitko s to kruto boleznijo izgubil, starša pa sta se v njegovem imenu borila naprej. Ustanovila sta dobrodelni sklad, s katerim pomagata ostalim otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

Na Instagramu sta sedaj sporočila veselo novico, da imata po težkem obdobju znova razlog za veselje, saj se bo njuna družina kmalu razveselila novega družinskega člana. "Z neskončno radostjo v srcu vam z Nino sporočava, da sva prišla do najinega čudeža! Za nama je namreč dolga in zelo zahtevna borba za zdravega otročka. Redka bolezen tudi nam tem področju ne prizanaša in zna biti zelo kruta ter neizprosna. Vendar brezpogojna ljubezen, neomajna volja in neizmerna želja sta premagala temo in na poti je nov družinski član, popolnoma zdrav otroček, katerega se vsi trije z Ello Vito neskončno veselimo," je na svojem profilu naznanil Gregor, ki je znan pod s svojim umetniškim imenom SoulGreg Artist.

V nadaljevanju je zapisal, da gre za uresničitev sanj, ki so se uresničile prav v prazničnem mesecu decembru. "Ni besed, ki bi lahko opisale srečo ob tem dejstvu. To je za nas velika življenjska zmaga! Hvala vsem, ki ste z nama in se z nami tremi veselite. Z Nino na trenutke nisva več upala verjeti v te sanje, ki pa so se uresničile tik pred božičnimi prazniki. Ponovno je zmagala ljubezen!"