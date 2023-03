Ob izteku smučarske sezone so se prijatelji ter člani družine preminulega deskarja Marka Grilca družili na Grilo memorialu na avstrijskem smučišču. Predlani novembra se je oče dveh otrok in tretjega na poti med deskanjem smrtno ponesrečil, žena Nina in otroci pa so v družbi prijateljev z vseh koncev sveta na snegu nadaljevali njegovo poslanstvo, predajanje znanja mlajšim deskarjem. Po očetovih stopinjah že zelo suvereno stopata tudi hčerka Ema in sin Maxx.