Grossmannov festival postregel z nepozabnim doživetjem

Na Grossmannovem festivalu so sobote v Ljutomeru rezervirane za zombije vseh vrst, starosti in žanrov. V Prlekijo na julijsko parado tradicionalno prispejo tako slovenski obiskovalci kot ljubitelji grozljivk iz tujine. "Že ob mojem prvem obisku sem bila povsem zasvojena," je dejala obiskovalka festivala. "Prihajam zdaj že tretje leto zapored in vsako leto je presenečenje," je dodala druga obiskovalka dogodka.

Dogodek ne pritegne le ljubiteljev žanra grozljivk, temveč cele družine, ki se za zabavo prepustijo talentu profesionalnih maskerjev. "Ljudje se radi maskirajo po moje zaradi tega, ker lahko izživijo neki del sebe, ki ga drugače ne morejo, a ne," je povedala mojstrica ličenja in posebnih učinkov Mateja Adamović Naberšnik.

Festival, kjer vsako leto nagradijo presežke žanra fantastičnih filmov, je z novim projektom prvič obiskal tudi zvezdnik naše uspešnice Nemirna kri. "Ne maram preveč grozljivk, všeč so mi trilerji, ampak prave grozljivke pa niso, bi rekel, moj najljubši žanr. Tako da je zelo zanimivo, da sem med prvimi snemalnimi projekti imel ravno en tak projekt, ki meji že na grozljivko," je dejal igralec Svit Stefanija.

Glavno festivalsko nagrado HUDI MAČEK za najboljši celovečerni film je sinoči v Ljutomeru prejel španski film Noč o času pregona čarovnic v 17. stoletju.