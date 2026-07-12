Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Grossmannov festival postregel z nepozabnim doživetjem

Ljutomer, 12. 07. 2026 20.39 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Grossmann

Po petih dneh se zaključuje Grossmannov festival, ki v Ljutomer tradicionalno privabi filmske ustvarjalce, goste iz tujine ter ljubitelje fantastičnega filma ter vina. Po dnevih, polnih grozljivk, fantastičnih zgodb in koncertov so bili sinoči v Prlekiji na paradi glavni zombiji.

Na Grossmannovem festivalu so sobote v Ljutomeru rezervirane za zombije vseh vrst, starosti in žanrov. V Prlekijo na julijsko parado tradicionalno prispejo tako slovenski obiskovalci kot ljubitelji grozljivk iz tujine. "Že ob mojem prvem obisku sem bila povsem zasvojena," je dejala obiskovalka festivala. "Prihajam zdaj že tretje leto zapored in vsako leto je presenečenje," je dodala druga obiskovalka dogodka.

Dogodek ne pritegne le ljubiteljev žanra grozljivk, temveč cele družine, ki se za zabavo prepustijo talentu profesionalnih maskerjev. "Ljudje se radi maskirajo po moje zaradi tega, ker lahko izživijo neki del sebe, ki ga drugače ne morejo, a ne," je povedala mojstrica ličenja in posebnih učinkov Mateja Adamović Naberšnik.

Festival, kjer vsako leto nagradijo presežke žanra fantastičnih filmov, je z novim projektom prvič obiskal tudi zvezdnik naše uspešnice Nemirna kri. "Ne maram preveč grozljivk, všeč so mi trilerji, ampak prave grozljivke pa niso, bi rekel, moj najljubši žanr. Tako da je zelo zanimivo, da sem med prvimi snemalnimi projekti imel ravno en tak projekt, ki meji že na grozljivko," je dejal igralec Svit Stefanija.

Glavno festivalsko nagrado HUDI MAČEK za najboljši celovečerni film je sinoči v Ljutomeru prejel španski film Noč o času pregona čarovnic v 17. stoletju.

HUDI MAČEK Grossmannov festival film zombiji maska

Znane Slovenke s peko palačink zbrale 1700 evrov

61. festival Pivo in cvetje znova kronala dobra glasba

24ur.com Grossmannov festival zaključili s podelitvijo nagrad
24ur.com Zombiji v Prlekiji navdušili obiskovalce Grossmannovega festivala
24ur.com Grossmannov festival izbran med 25 najbolj 'kul' filmskih festivalov
24ur.com Koncert na noč čarovnic privabil številne maske
24ur.com Grossmannov festival ob 20. jubilejni ediciji obljublja pester program
24ur.com Na 21. Grossmannovem festivalu slavil film Gospod K
24ur.com Častni gost 20. Grossmannovega festivala bo Slobodan Šijan
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
7 vrst sadja, ki bi ga morale jesti v nosečnosti
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
Takšne poljube Kate in Williama redko vidimo
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
Dva obraza princa Harryja: na odru navdušil, na sodišču doživel hud poraz
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: teh 7 sprememb po 40. letu ne pripisujte samo staranju
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Zaprtje po 50. letu? Gastroenterologi svetujejo tri preproste spremembe
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
Sonce in tetovaže: kako jih zaščititi pred bledenjem in poškodbami
cekin
Portal
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
moskisvet
Portal
Ljubezenska pravljica trajala le tri leta
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo
dominvrt
Portal
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
Kako enostavno odstraniti tapete: 4 preverjene metode
okusno
Portal
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Prehitri in predrzni
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804