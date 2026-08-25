Gušti in Chantal praznujeta 27. obletnico poroke

"Na podlagi prve fotke ne bi rekla, da bova tako dolgo skupaj, a tukaj sva. 27 let. Greva naprej!" je na družbenem omrežju ob dveh skupnih fotografijah pripisala Chantal , ki je tako obeležila 27. obletnico poroke z Miho Guštinom Guštijem . Prva fotografija je nastala na njuni poroki, druga pa je čisto nova, posneta 27 let pozneje.

Kmalu po objavi so zakoncema med komentarji čestitali številni Chantalini sledilci, med katerimi sta bila tudi pevka Maja Založnik in glasbenik Martin Štibernik. Družina Guštija in Chantal, ki skupaj šteje pet članov, je sicer močno vpeta v glasbo. Po očetovih stopinjah že zelo uspešno stopa njun najstarejši sin Kris, ki je član skupine Joker Out, v glasbeni industriji pa deluje tudi Chantal, ki je direktorica glasbene založbe SonicTribe.