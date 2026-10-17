Novi single Moje pleme zaznamujeta nalezljiv ritem in besedilo, ki zadene v polno. Gušti z njim na svoj neposredni način poziva k večji povezanosti med ljudmi in iskanju skupnega groova, ki nam bo omogočil ne le skupnega marširanja, temveč tudi ples. V novi skladbi se na hudomušen način loteva odnosov v sodobni družbi. "Vsak od nas ima svoje pleme. Ta prispodoba je v smislu, da se mi zdi, da svet vedno bolj drvi v plemensko skupnost in da se obnašamo kot pleme. Marsikdo se preveč resno jemlje, pozabili smo se poslušati, kar se mi zdi narobe," je povedal. Kot je še pojasnil, ima pesem samoironičen pridih, s katerim želi na šaljiv način opozoriti, da se človeštvo po njegovem mnenju pomika bolj nazaj kot naprej.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Gušti v novem videospotu združil moči s kurenti. Izvajalec

Gušti v novem videospotu združil moči s kurenti Izvajalec

Gušti v novem videospotu združil moči s kurenti. Izvajalec

Gušti v novem videospotu združil moči s kurenti. Izvajalec







Za skladbo je Gušti posnel tudi videospot v režiji priznanega režiserja Slobodana Maksimovića. V njem nastopajo pravi kurenti iz društva KDFD Korant iz Spuhlje pri Ptuju, ki so v projekt prinesli svojo značilno energijo, tradicijo in surovo moč skupinskega gibanja. Snemalni dan je zaznamovala huda vročina, ekipa pa je vztrajala od jutra do večera, da bi ujela tisti pravi trenutek, ko množica postane skupnost in ritem vse poveže v celoto.

Gusti je k sodelovanju povabil prav kurente, saj jih vidi kot utelešenje plemenske skupnosti. S svojo prepoznavno podobo poosebljajo pripadnost skupini, ki jo povezujejo skupni običaji, vrednote in občutek identitete. V nekem smislu so kurenti eno najbolj izrazitih utelešenj plemenskega duha v slovenskem prostoru. Prav zato so se mu zdeli idealni za videospot, ki se poigrava z vprašanjem, kaj nas še povezuje in ali smo sploh še sposobni delovati kot eno.