Hajdi Korošec z družino za rojstni dan pobegnila na Mavricij

Hajdi Korošec Jazbinšek in njen mož Urban Jazbinšek že od nekdaj rada potujeta in to prenašata tudi na svoja sinova Danteja in Evana, ki se staršema vedno pridružita. Pa naj bo to izlet s križarko in odkrivanje tamkajšnjih znamenitosti ali potovanje na rajske Maldive, ki so jih obiskali lani. Letos pa se je družinica odločila, da obišče otok Mavricij, ki je še posebej priljubljen za poroke. Datum potovanja je odlično sovpadel s Hajdijinim rojstnim dnem, ki ga je praznovala včeraj, 22. januarja.

"Danes sem preživela zagotovo enega najlepših rojstnih dni v svojem življenju. V raziskovalnem duhu sem bila obkrožena z najbolj pomembnimi ljudmi v svojem življenju, obdana z najlepšo naravo, živalmi, odlično kulinariko in imela sem možnost spoznati hinduizem, ki te popelje na nove stopnje razumevanja sebe in okolice. Hvaležna do neba, hvala življenje," je utrinke svojega nepozabnega dne ubesedila energična Hajdi, ki je svojo medijsko pot začela kot deklica z uspešnico Naš kuža, danes pa je uspešna podjetnica.