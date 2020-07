Hajdi na Korčuli srečala najbolj znanega ženskarja z Instagrama: Je preprost in prijazen

Nekdanja otroška pevka z družino dopustuje na hrvaškem otroku Korčula, kjer se te dneve mudi tudi Dan Bilzerian, ki velja za najbolj znanega ženskarja na Instagramu. Znan je po svojem razkošnem življenju, polnem dragih avtomobilov in jaht, predvsem pa slovi po svoji družbi – vedno je obkrožen z gručo postavnih lepotic.

Hajdi Korošec, ki je v otroštvu sodelovala s pokojnimBrendijem in se v slovensko glasbeno zgodovino zapisala kot ena najbolj priljubljenih otroških glasbenic, se z družino in prijatelji mudi na Korčuli. Na tem istem otoku pa trenutno dopustuje tudi Američan Dan Bilzerian, bolj znan kot pokeraš in 'kralj' Instagrama. Dan ima način življenja, ki mu ga verjetno zavida marsikateri moški – razkošni avtomobili, potovanja, jahte in podobno so v njegovem vsakdanu nekaj povsem običajnega. Še bolj pa mu verjetno zavidajo nenehno družbo postavnih in zapeljivih lepotic.

Hajdi je na Korčuli med sprehodom po starem mestnem jedru naletela prav nanj. Bolj kot naletela, se je vanj med občudovanjem mesta zaletela. "Tukaj na Korčuli res srečuješ zelo zanimive ljudi, in ko smo se z družinskimi prijatelji sprehajali po mestu, smo naleteli na skupino ljudi, z vodenim ogledom mestnega jedra Korčule. Sprva niti nismo opazili, kdo so, nato pa se dobesedno zaletim v Dana ... Seveda sva se nasmejala, naredila slikico in res je preprost in prijazen možakar. Ob sebi je imel delegacijo lepotic in ena je bila lepša od druge. Ob obali je imel parkirano trinadstropno glamurozno jahto, kjer je bilo zelo mirno in ni nič spominjalo na življenjski stil, ki ga predstavlja na Instagramovem profilu. Seveda pa je bilo res nekaj posebnega spoznati osebo, ki ima skoraj 40 milijonov sledilcev in ga spremljam že nekaj let," je za 24ur.com povedala Hajdi, ki je fotografijo tudi objavila na svojem Instagramu.

icon-expand Brez lepotic nikamor ... FOTO: Profimedia

O obisku Bilzeriana pišejo tudi hrvaški mediji. Portal 24Sata poroča, da se je milijonar le 100 metrov od obale samozavestno vozil z vodnim skuterjem, čeprav je to, tako blizu obale, prepovedano. A Dana to ne moti, saj ga višina kazni ne prestraši. Kazen za takšno početje na Hrvaškem je med 400 in 2000 evri. Dan je sicer na hrvaško obalo prispel pretekli konec tedna. Skupaj s prijatelji in prijateljicami je nastanjen na luksuzni jahti, dolgi kar 65 metrov.

