Hajdi ob rojstnem dnevu: Življenje je vsako leto moje najlepše darilo

"Včeraj me je moj Urban vprašal, kaj si želim za rojstni dan? Ko pomislim, je ni stvari, da bi jo zamenjala. Imam svojega Urban, dva čudovita, lepa in zdrava otroka, včasih tudi sitna, da se razumemo (nasmeh), dva prekrasna ljubeča starša, prijatelje, sodelavce, službo ... Kaj si človek še želi lepšega? To je vse, kar potrebujem, nič več ... samo, da bomo zdravi in to je to," je ob tem dejala slavljenka dneva.

Hajdi Korošec Jazbinšek, prva slovenska otroška zvezda, in Urban Jazbinšek sta oktobra lani praznovala šesto obletnico poroke. Njuna ljubezen se je z leti le še krepila in postajala vse trdnejša. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, DanteinEvan.