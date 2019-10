Hajdi prazuje že šesto obletnico poroke

40-letna pevka, ki je v otroštvu svoj prvi album prodala v kar 60 tisoč izvodih in za to prejela diamantno ploščo, je svojo šesto obletnico poroke obeležila z zapisom o svoji ljubezni:"Najina šesta obletnica poroke, ki jo je težko opisati z besedami, saj je v teh letih toliko sreče, ljubezni, solz, napetosti, stresa, energije, veselja, potrpežljivosti, utrujenosti, smeha, razumevanja, sočutnosti, razočaranja, vztrajnosti, trme, kreativnosti, lojalnosti, uspeha, poguma, skrbnosti, zagnanosti, morale ... In še bi lahko naštevala."

Hajdi, ki se je po končanem študiju in po 15-letni glasbeni karieri podala na trg kot podjetnica, ima tudi dva sinova Danteja in Evana, svoj zapis na družbenem omrežju pa je nadaljevala tako: "Vse to se je prepletalo med nama, najinima čudovitima otrokoma in poslom, ki ga vodiva vsak v svojem podjetju. Vse to sva zdržala in vse to naju je tako povezalo, da sva še bolj močna. Včasih se vprašam, kako zdrživa ampak odgovor je vedno isti, ker imava naju, ker imava en drugega."

Svetlolaska, ki se je v otroštvu prikupila številnim Slovencem, se je leta 2013 do oltarja sprehodila kar z nosečniškim trebuščkom, kjer sta s soprogom po štirih mesecih zveze okronala njuno ljubezen. Medene tedne sta preživela razdrobljeno v kar treh mestih – v Londonu, Parizu in Veroni. Sicer pa sta se zaljubljenca poznala že veliko prej, saj ju je povezala glasba, obisk koncerta v Beogradu pa je bil za njuno ljubezen usoden.