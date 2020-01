Hajdi: Tvoja ljubezen je nekaj najlepšega, kar me je doletelo v življenju

Hajdi Korošec Jazbinšek, prva slovenska otroška zvezda, in Urban Jazbinšeksta oktobra lani praznovala šesto obletnico poroke. Njuna ljubezen se je z leti le še krepila in postajala vse trdnejša. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Dante in Evan.

40-letnica je s svojimi sledilci in oboževalci delila ljubečo fotografijo, na kateri ji je njen mož dal na lica poljubček. "Tvoja ljubezen je nekaj najlepšega, kar me je doletelo v življenju, in ob misli, koliko je še pred nama, mi nariše nasmeh na obraz," je zapisala pod čustveno objavo.

Na zadnji dan lanskega leta je objavila nekakšen pregled ter se zahvalila za vse lepe stvari, ki jih ji je življenje namenilo. "Hvala 2019 za vse lepe trenutke, za vse izkušnje, za vse nasmeške, tegobe, užitke, spoznavanja in lekcije. Spet sem se veliko naučila in zdaj se še bolj zavedam, koliko stvari še ne vem. Komaj čakam novo leto, ki bo prineslo nove avanture, nova spoznanja, nove izkušnje. In zapomnite si ... enkrat se umre, ampak vsak dan se živi ... zato naj bo vsak dan veličasten!" je strnila svoje misli ob izteku leta in objavila družinske fotografije, ki so zaznamovale leto 2019.