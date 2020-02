Hajdi z družino navdušila z dovršeno pustno masko

Nekdanja otroška zvezda Hajdi Korošec, danes poročena Jazbinšek, je velika ljubiteljica pustnih mask. Tako kot zadnja leta se je tudi letos našemila skupaj s svojimi družinskimi člani, ki pa so z izvirnostjo spet presegli sami sebe.

Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je kot mala deklica postala prepoznavna pri rosnih 13 letih s skladbo Naš kuža, je velika ljubiteljica pustnih mask. Zato se vsako leto ob tem času zelo potrudi in poskuša biti čim bolj izvirna pri tem. "Vsekakor so imela pustna rajanja v otroški letih zame res poseben čar, potem so bila žurerska leta, ki so bila prav tako zabavna in sedaj sem v vlogi mame, kjer prav tako uživam v samem procesu in otroški sreči," je povedala za 24ur.com Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je letos želje popolnoma prilagodila otrokoma. Nekdanja pevka se je prelevila v zapeljivo Catwoman, njen mož Urban v Batmana, njuna otroka Dante in Evan pa sta za en dan postala Spiderman in Transformer. Družina je s skladnostjo navdušila, saj je kar nekaj Hajdinih oboževalcev in sledilcev na družbenem omrežju komentiralo, da so v maskah odlični. V pogovoru nam je 41-letna Celjanka med drugim povedala, kateri je bil najdražji pustni kostum in ali je kdaj preoblečena v pustno masko, kaj ušpičila.

Koliko časa namenite pripravam na pusta? To je pri meni vedno proces in celo leto nekako kujem načrt, kaj bi lahko bili. Sedaj, ko smo družina, je morda še težje, saj je za izvirno družinsko masko in pa strinjanje vseh udeležencev treba uporabiti veliko inovativnih prijemov. Dokler sta bila Dante in Evan majhna sem lahko odločala sama in tako smo bili Harley Davidson family, pa liki iz risanke 101 dalmatinec in nato ideja, da bi bila midva policaja, otroka pa zapornika. Letos sta Dante in Evan že velika fanta, ki obožujeta Super junake. Zato sva jima letos pripravila presenečenje v tem stilu in brez da bi vedela sva se našemila v Batmana in Catwoman. Poleg res hudih odprav, sva polepila seveda tudi avtomobil no in to je bila res pika na i, da je presenečenj in otroška sreča bila res vrhunska. Ni lepšega kot videti srečo v otroških očeh. Kateri je bil najdražji pustni kostum? Glede na to da smo sedaj štirje, mislim da je bila letošnja maska med dražjimi. Namreč z Urbanom sva res iskala avtentične in kvalitetne maske. Če še upoštevam leplenje Batmobila je to bila sigurno najdražja maska.

Koliko časa ste največ porabili za izdelavo določenega kostuma? Torej, sama nisem izdelovala kostuma, je pa bila glede tega zelo kreativna moja babica. Ona je znala sešiti vse, kar sem si zaželela in tako sem že v otroštvu velikokrat pobirala prve nagrade na pustnih natečajih. Drugače pa je zame bil prej, ko sem bila samska, res celodnevni projekt in to so bile priprave cel dan. Tudi zdaj so, ampak seveda sta zdaj na prvem mestu moja fantka in želim da je to predvsem njuno doživetje, ampak midva z Urbanom pa za en dan postaneva prav tako otroka (nasmeh). Kaj si še želite postati pa imate mogoče pomisleke? Osebno nimam nikoli pomislekov, saj je maska maska in tukaj ni prostora za obsojanje ali dileme. Celo leto hodim po svetu brez maske in pust je tisti dan, ko si lahko nadenem masko in se vživim v vlogo nekoga drugega in tudi igram to vlogo - se pretvarjam da sem nekdo drug (nasmeh). In čeprav je pust dan norčavosti, ga osebno jemljem smrtno resno.

Spremljate tudi Heidi Klum, ki je pri izbiri maske zelo izvirna za noč čarovnic? Heidi Klum je kraljica Halloweena, ona enostavno premika meje mogočega. Mislim, da sem ena izmed njenih večjih oboževalk in jo spremljam že mnogo let. Te njene preobrazbe so res fascinantne in letos je bila 20. obletnica njenih transformacij in ves čas sem na Instagramu z zanimanjem spremljala njeno preobrazbo, ki je trajala več kot 10 ur. Najljubša pustna maska, ki ste jo imeli in zakaj? Težko rečem, ker so mi bile v danem trenutku res vse pisane na kožo in prav v vse sem se vživela. Drugi pravijo, da mi je bila vloga Lady Gaga pisana na kožo, saj je takrat bila s pemsijo Poker Face res na vrhuncu in kostum, ki sem ga nosila, je bil res identičen tistemu v njenem videospotu. Prav tako sem navdušila takrat tudi dve moji prijateljici in jim predlagala da se našemita v Katy Perry in Amy Winehouse in res smo bile prava zvezdniška druščina.

Ste kdaj oblečeni v masko ušpičili kaj norega? Oh ja ... velikokrat ... Enkrat vem, da sem se našemila avtentično prerokovalko Safeto in ravno tisti večer mi oče zaradi slabe ocene ni dal nobene žepnine, ko sem šla ven. Ravno zato nisem imela nobene izbire in sem se tako spremenila v 'šlogarico', ki je prerokovala za denar. Imela sem karte in bila sem zelo prepričljiva v svojem prerokovanju in ljudje so mi dejansko plačevali in se zabavali ob mojem prerokovanju. Domov sem prišla s polnimi žepi denarja, pa še cel večer sem žurala na ta račun (nasmeh). Ko sem bila Tina Turner sem seveda skočila tudi na oder in zapela Simply the best ... Skatka moje vloge jemljem resno in tako da bom z mojim Batmanom na ulicah reševala svet pred črnimi silami. Tako da ste varni (nasmeh).