Hamo & Tribute 2 Love obeležili 20. obletnico delovanja

Hamo & Tribute 2 Love so izvedli prvo od dveh praznovanj okroglega jubileja skupine, ki je sinonim za ljubezenski in eko-rock. "Vtisi po koncertu so bistveno bolj čustveni, kot sem pričakoval. Pred bisom mi je šlo prvič na jok, ko sem za zaveso poslušal odziv iz dvorane in se je občinstvu zmešalo. Sploh jim ni treba nič več povedati, v 20 letih smo jih naučili vse naše fore in vse odpojejo. Tudi za spominsko fotografijo na koncu so se že sami postavili v značilno pozo. Dobro je. Nismo še pokurili vseh čustev. Mislim, da jih je ostalo vsaj še za kakšno plato, dve, tri, šest ... najst," je prve misli po koncertu strnil utrujeno-zadovoljni Hamo .

Da bo druženje v Kinu Šiška posebno doživetje, so gostitelji nakazali že takoj po prihodu na oder. Sploh prvič na svojem koncertu so zaigrali Šifrerjevo pesem Stoj Marija, ki so jo pred pravljičnimi sedmimi leti posneli ob 40-letnici ikoničnega albuma Moj žulj. Skladba je delovala kot topel objem med glasbeniki na in občinstvom pod odrom ter odlično pripravila teren za vse, kar je sledilo.

Jubilejni koncerti radi postrežejo z gosti presenečenja, a so se Hamo in njegovi glasbeni sopotniki odločili za drugačno taktiko: koncert brez gostov, a z glasbenimi presenečenji. V program so vtkali tudi nekaj avtorskih uspešnic, ki so v zadnjih letih na rednih koncertih dale prostor novim, dodali pa še dve priredbi, ki jih sicer ne igrajo.

Že po pol ure je dvorana eksplodirala in glasno zapela s skupino generacijsko himno Smells Like Teen Spirit (Nirvana), za drugi bis pa so izvedli povedno skladbo With a Little Help from My Friends (Joe Cocker), s katero so tako Hamo kot bend še enkrat več pokazali, kako zelo doma so v z bluesom pretkanem rocku.

Dve uri vmes pa sta minili, kot bi trenil. Antologijski sprehod čez 20 let ustvarjanja so sestavili iz 19 največjih uspešnic, tudi najnovejše Raje sanjajmo o Marsu, vmes pa presenetljivo malo govorili. "Taki koncerti so priložnost za sprehode po spominih in anekdotah, a ni bilo treba. Res smo se dobro ujeli, glasba nas je peljala in enostavno smo sledili toku," je na to temo po koncertu povedal Hamo.

"Sam si za naslednjih 20 let želim predvsem, da bi živeli v svetu, v katerem bi namesto eko-rocka, kjer se je našel v zadnjih letih, lahko spet pisal več ljubezenskih pesmi," je še strnil Hamo, bobnar Martin Janežič - Buco pa je ob tem glasno dodal, da upa, da bodo v naslednjih dvajsetih letih igrali tudi več hitrejših skladb.