Hana Klaut o zmagovalki Miss Universe: Je ženska s srcem

Letošnje lepotno tekmovanje je bilo prežeto z dramo. Začelo se je s sporom Mehičanke z organizatorji tekmovanja, potem pa je njena zmaga burila duhove, češ da si jo je prislužila prek zvez. "Vem, da je ogromno drame okoli tega, ampak punca je fantastična. Je ženska s srcem in jaz sem vesela za njo," nam je zaupala naša predstavnica Hana Klaut.

Javnost je pretresel padec z odra Jamajčanke. "Čez nekaj dni sem posnela en lep posnetek s preostalimi puncami in smo ji ga poslale in ji zaželele vse dobro," je razkrila Slovenka in dodala, da veliko informacij o zdravstvenem stanju sotekmovalke sicer nima, a da naj bi Jamajčanka okrevala.

Danes je odjeknila še novica, da se je Miss Slonokoščene obale odpovedala že osvojeni lenti, prišla je namreč med top pet. Kot razlog pa je navedla spoštovanje lastnih vrednot pred naslovom. "Veliko stvari je tudi nas presenetilo," je priznala Hana, ki se žal ni uvrstila med top 30, je pa, ko se nam je javila s Tajske, Slovenijo zastopala z vsemi našimi barvami in na ves glas.

"Imela sem se fantastično in sem neizmerno hvaležna za priložnost, da sem nas zastopala. Poleg tega, da bo to zame nepozabna izkušnja, sem tudi testirala meje, koliko lahko zdržim, ker mi je bilo na trenutke neizmerno naporno." In zdaj se s polnim kovčkom spominov in doživetij vrača nazaj domov.