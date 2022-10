Harmonikar Modrijanov Rok Švab se je poročil

Rok Švab in njegova izbranka Petra Mesarič sta ta konec tedna stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Dolgoletna partnerja, ki imata skupaj 4-letno Nejli in 5-letnega Staša, sta se poročila obkrožena z družino, prijatelji in kolegi Modrijani, med katerimi je seveda bil tudi Rokov bratranec Blaž Švab.