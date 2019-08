Hčerka Elde Viler: Svojega osebnega življenja nisem želela deliti z vsemi

Ana, hčerka ikone slovenske glasbe, Elde Viler , pravi, da doma internetu nikoli niso posvečali pozornosti, v hišo pa so ga 'sprejeli' šele pet let po tem, ko je ta postal že nekaj običajnega v vsakem gospodinjstvu. "Moje mišljenje je, da si včasih kot javna oseba potreboval le spletno stran, ki sem jo zato tudi ustvarila. Vedno sem mislila, da so družbena omrežja bolj za osebne namene, jaz pa svojega osebnega življenja nisem želela deliti z vsemi," je povedala Ana in dodala: "Enostavno se mi ni zdelo profesionalno, da imam kot resna pevka družbena omrežja, saj te tako lahko kontaktira kdorkoli, kar pa mi ne bi bilo všeč."

Mnogi glasbeniki in glasbenice za svojo promocijo uporabljajo družabna omrežja, saj z le nekaj objavami lahko dosežejo velik obseg ljudi, če se stvari lotijo pravilno. No, če se je sploh lotijo. Vsestranska glasbenica in uveljavljena operna pevka Ana Dežman se namreč družbenih omrežij še nikoli ni poslužila.

Temnolasa pevka pa je zdaj že nekoliko spremenila svoje mnenje, saj je pri svojih pevskih kolegicah videla, da je Facebook lahko voden tudi zelo profesionalno. "V prihodnosti si bom zagotovo ustvarila profil, vsaj v poklicne namene," je povedala in nam zaupala, da je nekoliko moteče, da je zdaj skoraj nihče ne more kontaktirati. "Ko nekdo sliši moje petje, me potem želi najti na družbenih omrežjih, ker pa tam nimam profila, ne najde mojega kontakta," je še dodala in povedala, da jo mika tudi to, da bi na družbena omrežja objavljala posnetke svojega petja.

Glasbenica pa ima dva majhna otroka, Klaro in Martina, zato nam je zaupala še, da jo je od družbenih omrežij odvrnilo tudi to, da nekateri tam objavljajo fotografije svojih otrok. Kaj pa če bi si onadva želela narediti na primer Facebook? "Če bi si moja otroka to želela, bi ju absolutno podprla. Jaz pri njuni starosti le nisem bila v tem, saj me tudi ni zanimalo."