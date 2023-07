Hčerka Nadiye Bychkove navdušuje na plesnem parketu

33-letnica, ki s hčerko že nekaj let živi v Londonu, kjer kot profesionalna plesalka sodeluje v njihovi različici šova Zvezde plešejo , ni razkrila, na kakšnem tekmovanju je deklica sodelovala. Pred časom je v enem od intervjujev spregovorila o svoji talentirani sedemletnici, ki jo ima iz zveze s slovenskim nogometašem Matijo Škarabotom . "Mila hodi v plesno šolo in začela je tako kot jaz, z latino in baletom. Obenem tudi zelo dobro poje in ima rada umetnost. Rada riše, in to zelo dobro," je povedala in dodala, da si zanjo želi le najboljše: "Mila je zelo ustvarjalna in bo zagotovo šla po ustvarjalni poti. Karkoli bo želela početi, če jo bo to veselilo, bom srečna tudi jaz."

Opazovati svojo hčerko, kako uživa in je uspešna na plesnem parketu, zvezdnico spominja na otroštvo in na njene babice. "Bila sem obkrožena z ženskami. Vse so me oblikovale. Vse so bile in so še danes odlične ženske. Mamina mama, moja babica, je še vedno zelo prisotna v mojem življenju in zelo sem ji podobna. Imela je resnično velik vpliv na moje življenje," je razkrila Nadiya, ki svojo hčerko redno objavlja na družbenih omrežjih, a je pozorna na to, da nikoli ne razkrije njenega obraza. Deklica je v začetku junija dopolnila sedem let in ponosna mama ji je namenila prav poseben zapis na svojem Instagramu.