"Mami, a lahko grem s tabo na premiero? Rada bi samo na hitro videla Ariano Grande... saj veš, kako zelo jo imam rada," so bile besede, ki so Nadiyo Bychkovo prepričale, da je svojo hčerko Milo vzela s seboj na dogodek v Londonu. Deklici, ki se je nadejala, da bo svojega idola končno videla v živo, pa se je zgodilo nekaj, na kar prej zagotovo ni upala pomisliti.
Mladenka slavne zvezdnice, ki igra v filmu Njihova tamlada, katere premiere sta se udeležili z mamo, namreč ni le videla, temveč jo je tudi osebno spoznala. "Ta kratek pogled se je spremenil v pogovor z njeno vzornico, posvetilo v njenem malem dnevniku in najslajši objem. Ariana Grande, hvala, ker si bila tako prijazna do Mile in si si vzela čas, da se je počutila tako posebno," je na Instagramu razkrila ponosna mama in objavila posnetek svoje objokane hčerke.
Kot je razvidno iz videa, se je Mila srečanja tako razveselila, da se je kar tresla, solz sreče pa enostavno ni mogla skrivati. "Prepričana sem, da bo vsak starš razumel, kakšen je občutek, ko vidiš, da tvoj otrok tako zažari. Mila je rekla, da je bil to najlepši dan v njenem življenju ... jaz pa sem neizmerno hvaležna, da sem bila lahko zraven," je ob posnetku še zapisala plesalka, ki je presrečna, da je svoji hčerki lahko uresničila sanje.
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