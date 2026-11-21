"Mami, a lahko grem s tabo na premiero? Rada bi samo na hitro videla Ariano Grande... saj veš, kako zelo jo imam rada," so bile besede, ki so Nadiyo Bychkovo prepričale, da je svojo hčerko Milo vzela s seboj na dogodek v Londonu. Deklici, ki se je nadejala, da bo svojega idola končno videla v živo, pa se je zgodilo nekaj, na kar prej zagotovo ni upala pomisliti.

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Mladenka slavne zvezdnice, ki igra v filmu Njihova tamlada, katere premiere sta se udeležili z mamo, namreč ni le videla, temveč jo je tudi osebno spoznala. "Ta kratek pogled se je spremenil v pogovor z njeno vzornico, posvetilo v njenem malem dnevniku in najslajši objem. Ariana Grande, hvala, ker si bila tako prijazna do Mile in si si vzela čas, da se je počutila tako posebno," je na Instagramu razkrila ponosna mama in objavila posnetek svoje objokane hčerke.

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