Hčerka Petra Polesa in Nike Veger darovala svoje dolge lase

Nika Veger je zagovornica trajnostnega načina življenja in svoja prepričanja ter skrb za okolje prenaša tudi na svoji hčerki Amalijo in Belo, ki ju ima z dolgoletnim izbrancem, voditeljem Petrom Polesom. Nika svoja družbena omrežja večinoma izkoristi, da svoje sledilce opozarja na problematike in okoljske katastrofe, pa naj bo to s koristnimi nasveti, kako kakšen material, ki bi ga zlahka lahko zavrgli v odpad, izkoristimo za kaj drugega, ali pa kako bolj pametno izbirati oblačila in se včasih posluževati tudi kupovanjem 'second hand oblačil'.

Tokrat pa je delila posnetek, s katerim je razkrila, da se je njena najstarejša hči odločila za spremembo videza, njeni odločitvi pa je botroval dober namen.

"Kako hitro rastejo … ne lasje, moji otroci. In množice odločitev, ki jih že sprejemajo samostojno. A če mi je bilo tole težko požegnat? Glede na to, da bi sama imela lase do riti, kar težko. Ampak striženje las je najbrž še najmanj, kar bom morala v njenem odraščanju sprejeti," je zapisala Nika in tako dala vedeti, da ji seveda ni bilo čisto vseeno za hčerkino odločitev, a je njeno odločitev spoštovala in jo podprla. Hčerka je pri rosnih 13 letih pokazala, da je zelo odgovorna za svoja leta, zato je ostrižene lase – 30-centimetrske čope – podarila v dobrodelne namene. S svojo gesto bo nedvomno nekoga zelo osrečila ter mu na nek način spremenila življenje.