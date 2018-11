Hčerka Tanje Ribič glasna: Zdaj ko imam vašo pozornost ...

Zala Đurić Ribič je s svojimi sledilci na Instagramu, kjer jih ima nekaj več kot 16.000, delila fotografijo, na kateri je poudarila dekolte. Seveda je s to fotografijo želela pritegniti pozornost, ampak tokrat s povsem drugačnim razlogom.

''Zdaj ko imam vašo pozornost; berite mojo poezijo in kolumne, berite drugo poezijo in kolumne. To zmorete. To je znosno, kratko. Pojdite v gledališče, kino ... Gledanje v joške je lepo. Rada imam joške. Ampak verjemite mi, umetnost traja dlje. Razlog za to objavo je ta, da sem razmišljala o tem, kako žalostno je, da dobimo trikrat manj všečkov na objave o umetnosti kot na obline,'' se glasi njen močan zapis, s katerim želi sporočiti, kaj je v resnici v življenju pomembno in vredno našega časa.