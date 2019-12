Hčerki Rebeke Dremelj imata prav poseben adventni koledar

"Vsako leto pripravim koledar na takšen način, da jima dam 24 različnih dejavnosti, in sicer kaj vse bosta oziroma bomo počeli in te dejavnosti nekako uskladim s svojim delovnim urnikom. Recimo, en dan pečemo piškote, drug dan gremo v kino ali si film ogledamo doma ter spečemo pokovko in se imamo super, tretjič gremo na kakšen izlet ... Kadar pa vem, da ne bom utegnila nobene dejavnosti početi z njima, sem jima pripravila kakšno stvar, ki jo lahko počneta tudi brez mene, kot je na primer izdelovanje božičnih čestitk in podobno."

"Včasih ko pogledam svoj urnik se mi zdi, da me bo zadela kar kap, ampak na koncu dan za dnem vedno nekako zvozim vse skupaj. Usklajevati šovbiznis in materinstvo v decembru je res en tak prav poseben zalogaj, zato moram imeti absolutno čisto vsak dan načrtovan skoraj do vsake minute," za 24ur.com pove Rebeka, ki se na decembrske dni pripravi že novembra, ko svojima hčerkama izdela prav poseben adventni koledar. Običajno je koledar, ki ga kupimo v trgovinah, napolnjen s 24 različnimi ročno izdelanimi mini čokoladicami, a Rebekin nima sladkarij:

Rebeka Dremelj ima december do skoraj minute načrtovan, saj nima niti enega dneva v celoti prostega. Če ga pa že ima, ga seveda preživi v družbi svojih hčerk Šajane in Sije ter moža Sandija .

Med prazniki pa nas ne smejo povsem zaslepiti lučke po okrašenih mestih in darila, ampak moramo odpreti svoje srce in poskušati narediti tudi kakšno dobrodelno stvar. Ko gre za dobrodelnost, se Rebeka vedno odzove in prisluhne potrebam sočloveka.

"Glede obdarovanja se mi zdi, da je vse skupaj postalo preveč razsipno. Vsako leto se poskušam spomniti nekaj drugega. Recimo eno leto sem celotni družini prepovedala darila in so mi vsi morali prinesti košaro hrane, ki sem jo potem darovala organizaciji Anina zvezdica. Veliko je takšnih in podobnih stvari ... Za letošnje praznike sem se odločila, da bom svoje bližnje obdarila, ker se mi zdi, da sem v letošnjem letu naredila res veliko humanitarnih stvari. Od aprila, ko sem izdala pesem ’Še verjamem’ in do danes sem imela 44 dobrodelnih nastopov," pove Rebeka, ki je očitno to prenesla na svoji hčerki. Najstarejša 7-letna Šajana jo je pred dnevi presenetila s svojimi novoletnimi željami:

"Šajana iz dneva v dan kaže, da ima srce na še kako pravem mestu. Zaupala mi je, da si želi, da ljudje ne bi v naravo več metali smeti in da bi bili tudi revni ljudje srečni. Zraven je seveda dopisala, da si želi tudi eno igračko in šest mandarin (iskren smeh). Zdi se mi lepo, da pri komaj sedmih letih razmišlja v tej smeri in sem res zelo ponosna nanjo."