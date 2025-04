Hči Anžeta Kopitarja znova navdušila z izjemno predstavo na ledu

Hči Anžeta Kopitarja je podedovala njegov talent in že pri rosnih desetih letih z umetnostnim drsanjem uspešno nabira lovorike. Neža Kopitar se je konec tedna v San Diegu ponovno povzpela na vrh stopničk, s svojim nastopom je izjemno navdušila sodnike, ki so ji poleg naziva podelili še nagrado za najbolj izstopajočo predstavo.

"Kakšen vikend je imela naša punčka v San Diegu!!! Najprej so nas pogostili z neverjetno gostoljubnostjo. Kot vsako leto si je Neža želela obiskati drevo želja. Njeno prvo tekmovanje ni potekalo točno tako, kot je upala – tehnična je njena najljubša – in zasedla je 3. mesto. A smo obrnili list, se zabavali in ostali pozitivni!," je zapisala žena uspešnega športnika.

"Danes smo se zbudili pripravljeni – in ona je drsala z vsem srcem! Zmagala je v kategoriji značaja v zelo konkurenčnem tekmovanju! In potem, ko je stala na stopničkah, jo je koordinator tekmovanja ustavil in sporočil, da je prejela tudi nagrado za najbolj izstopajočo predstavo – njeno ime pa je bilo dodano na pokal, ki se bo prenašal še leta," je dodala.

"Sreča na njenem obrazu je nekaj, česar ne bom nikoli pozabila. Nič ni lepšega kot gledati naše otroke, kako sledijo svojim sanjam in blestijo na ledu," je zaključila.