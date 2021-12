Hči Bineta Volčiča sošolce presenetila s piškoti

In kako se štiričlanska družina Volčič pripravlja na božično kosilo? Sodnik Masterchefa je razkril, da jedilnika ne pripravijo vnaprej, ampak skuhajo to, kar imajo v hladilniku: "Ne načrtujemo tako, da bi se en teden ukvarjali s tem, kaj bomo jedli za božič, sploh ne. Pri nas se zmeraj kaj dobrega najde – od rib, mesa in domačega tatarca do zimske zelenjave in podobno. Te stvari imamo vedno doma. Za praznike nam je glavno to, da smo skupaj in se družimo. To je bistvo – ne pa, kaj bomo kuhali ali jedli." Ob tem je dodal, da je najtežje kuhati za otroke. "Imajo svoj osnovni okus, zelo počasi sprejemajo kakšne spremembe. Še vedno sta pašta in paradižnikova omaka zakon," je v smehu dejal.