Hči Primoža Peterke zaključila srednjo šolo: 'Pot do sem ni bila vedno lahka'

"Moja Stela je uspešno zaključila frizersko šolo. Pot do sem ni bila vedno lahka. Že v osnovni šoli smo se skupaj borili z disleksijo, premagovali ovire, iskali rešitve in verjeli, da bo zmogla. Prišla je puberteta, srednja šola, vzponi in padci, solze, skrbi in tudi trenutki, ko se je zdelo vse pretežko. A nikoli ni odnehala. Na tej poti nismo hodili sami. Ob njej so bili tudi Maj, Gaja in njen ati, ki je bil ob njej v prvih letih njenega šolanja, še preden so se naše poti razšle. Vsak je na svoj način prispeval delček k temu, da je danes tukaj, kjer je," je ob fotografijah s hčerko zapisala Renata Bohinc.
"Posebna zahvala gre tudi Binetu, ki ji je stal ob strani, jo spodbujal, ji pomagal in verjel vanjo. Tudi kakšen prepir je bil vmes, a vedno je znal najti pravo besedo in jo spodbuditi, da je šla naprej. Danes pa pred mano stoji čudovita mlada ženska. Koliko je napredovala v teh letih, veva samo midve. Iz male punce je zrasla v močno, vztrajno in srčno osebo, na katero sem neizmerno ponosna," je nadaljevala in omenila sedanjega moža Bineta in Stelinega očima, s katerim se je poročila julija lani.
"Dolga leta sem na disleksijo gledala predvsem kot na oviro. Danes pa vem, da ji je dala tudi nekaj dragocenega. Naučila jo je vztrajnosti, potrpežljivosti in tega, da se nikoli ne preda. Morda je morala za nekatere stvari vložiti več truda kot drugi, a jo je prav to naredilo močnejšo. Naučila se je iskati svoje poti, reševati težave po svoje in razvila lastne talente. Disleksija je del nje, ni pa nikoli določala, koliko lahko doseže. Draga moja, dokazala si, da nobena ovira ni prevelika. Danes smo ponosni vsi," je zaključila in dodala, da je ponosna mama.
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