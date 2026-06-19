Hči Primoža Peterke zaključila srednjo šolo: 'Pot do sem ni bila vedno lahka'

"Moja Stela je uspešno zaključila frizersko šolo. Pot do sem ni bila vedno lahka. Že v osnovni šoli smo se skupaj borili z disleksijo, premagovali ovire, iskali rešitve in verjeli, da bo zmogla. Prišla je puberteta, srednja šola, vzponi in padci, solze, skrbi in tudi trenutki, ko se je zdelo vse pretežko. A nikoli ni odnehala. Na tej poti nismo hodili sami. Ob njej so bili tudi Maj, Gaja in njen ati, ki je bil ob njej v prvih letih njenega šolanja, še preden so se naše poti razšle. Vsak je na svoj način prispeval delček k temu, da je danes tukaj, kjer je," je ob fotografijah s hčerko zapisala Renata Bohinc.

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"Posebna zahvala gre tudi Binetu, ki ji je stal ob strani, jo spodbujal, ji pomagal in verjel vanjo. Tudi kakšen prepir je bil vmes, a vedno je znal najti pravo besedo in jo spodbuditi, da je šla naprej. Danes pa pred mano stoji čudovita mlada ženska. Koliko je napredovala v teh letih, veva samo midve. Iz male punce je zrasla v močno, vztrajno in srčno osebo, na katero sem neizmerno ponosna," je nadaljevala in omenila sedanjega moža Bineta in Stelinega očima, s katerim se je poročila julija lani.