Hči Saše Lendero praznuje 16. rojstni dan: Biti tvoja mamica je nepopisno lepo

"Na današnji dan pred 16 leti sem prvič objela majceno, malo več kot dve kili in pol težko, zame pravljično lepo, punčko. Ure in ure sem jo gledala in se čudila popolnosti njenih prstkov, vdihovala njen vonj in ji v srcu obljubljala, da jo bom ljubila in varovala do zadnjega diha. Nikoli ne bom pozabila občutka tega jutra, ko sem budna dočakala sončni vzhod in se čudila, kako je mogoče, da svet, ki sem ga videla skozi okno, še nikoli ni bil tako lep! Prav vse je izgledalo, kot da je dobilo nove barve in novo globino. Ljubezen je zares čudež!" je zapisala zvezdnica.

Ob tem ji je zaželela sreče in zdravja, česar si želi najbolj na svetu. "Biti tvoja mamica je nepopisno lepo," je še dodala.

Aria se je Saši rodila v dolgoletni zvezi z Miho Hercogom. Novico o razhodu je pevka sporočila januarja 2023. V začetku tega meseca sta nekdanja partnerja navdušila občinstvo na pevkinem koncertu v Kranju, kjer sta odpela pesem, s katero sta pred več kot dvajsetimi leti zmagala na hrvaškem festivalu.