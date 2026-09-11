Heidi Klum dobila svojo pomlajeno dvojnico

S svežo kolekcijo so se pri znamki s.Oliver poklonili sloviti Heidi Klum, ki je v 90. letih začela svojo manekensko kariero. Za potrebe sveže kampanje, ki je navdih našla v devetdesetih letih preteklega stoletja, so 53-letni Heidi Klum s pomočjo umetne inteligence ustvarili pomlajeno dvojnico iz leta 1992, ko je prvič zakorakala na modne brvi.

"Če bi danes lahko srečala svojo mlajšo različico, bi ji rekla: Ostani tako pogumna in zaupaj svojemu občutku. To je nekaj, kar me spremlja vse življenje," pravi Heidi Klum.

Dogodka so se udeležili številni znani obrazi iz sveta mode, medijev in družbenih omrežij, med njimi tudi Robert Pešut - Magnifico. Kaj pa obdobja devetdesetih najbolj navdušuje MasterChefovca Iana Polaka Rožaca, zmagovalko Super para Indiro Ekić, modno poznavalko Tjašo Kokalj Jerala in vplivnico Hajdi Korošec Jazbinšek? Preverite v prispevku.