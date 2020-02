Helena Blagne: Brez ličil in pričeske ter z veliko sreče v očeh

Pevska diva Helena Blagne je konec januarja odpotovala na Tajsko, kjer si je privoščila zaslužen oddih. Tokrat je z oboževalci delila fotografijo, na kateri je povsem nenaličena.

Helena Blagne, ki je bila lani novembra gostujoča žirantka šova Znan obraz ima svoj glas, uživa v toplih krajih. FOTO: Miro Majcen

Helena Blagne je po napornem decembru odpotovala na zaslužene počitnice. Za dopustniško destinacijo je izbrala Tajsko, od koder z oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih redno deli utrinke nepozabnega doživetja v deželi naravnih lepot. Priljubljena slovenska pevka je objavila fotografijo, na kateri na peščeni plaži zre v neskončno obzorje. Pod njo je zapisala, da je očarana nad razgledom in da je nemogoče, da ne bi imel rad Tajske.

Med večdnevnim dopustom je v potovanje vključila tudi ogled številnih turističnih znamenitosti. Od blizu si je ogledala kip velikega Bude na Phuketu ter odšla na izlet v nacionalni park Phang Nga, katerega del je tudi sloviti James Bond Island, otok, znan iz filma o tajnem agentu Jamesu Bondu iz leta 1974 z naslovom Mož z zlato pištolo (The Man with the Golden Gun). "Smo ga vneto iskali, pa ga nismo našli ... 007," je šaljivo zapisala pod fotografijo, na kateri pozira med obiskom Bondovega otoka.

Brezskrbni počitniški dnevi pa so tudi čas, ko ženske rade opustijo nanos ličil, predvsem znane osebnosti, saj se od njih velikokrat pričakuje, da morajo biti ves čas urejene kot iz škatlice. 56-letna pevka se je tako postavila pred objektiv in posnela fotografijo, na kateri po njenih besedah ne nosi ličil: "Brez ličil in pričeske ter z veliko sreče v očeh." Eden od komentarjev se je glasil, da je brez ličil čudovita in resnično zelo lepa. Ena od njenih sledilk pa je njen posnetek dobro povzela: "Človek je najlepši, ko je srečen, in ko počne stvari, ki ga veselijo ... tale fotka je dokaz za to."

