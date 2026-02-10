Helena Blagne: 'Izjemni občutki so, ko prenašaš slovensko besedo'

Helena Blagne se je na povabilo slovenske skupnosti iz Sydneyja vrnila v Avstralijo, kjer je ob kulturnem prazniku, ki smo ga v domovini obeležili 8. februarja, zapela pred izseljenci. "Občutek, ko lahko slovensko pesem in besedo poneseš med rojake v tujini, je neprecenljiv, še posebej ob iskrenem veselju in neizmerni hvaležnosti občinstva. Takšni dogodki slovenskim izseljencem predstavljajo pomembno vez z domovino in ohranjanje tako zelo pomembne kulturne identitete. Verjamem, da tudi tokratno srečanje zagotovo ni bilo zadnje," je zapisala na družbenem omrežju.

