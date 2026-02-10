Naslovnica
Domača scena

Helena Blagne: 'Izjemni občutki so, ko prenašaš slovensko besedo'

Sydney, 10. 02. 2026

Avtor:
Alen Podlesnik K.Z.
Helena Blagne

Helena Blagne, ena naših najbolj prepoznavnih pevk, se je znova vrnila v Avstralijo, kjer je ponovno zapela pred slovensko skupnostjo v Sydneyju. Z njenim koncertom so obeležili kulturni praznik, kot je povedala, pa so občutki, ko lahko zapoje izseljencem, izjemni.

Helena Blagne se je na povabilo slovenske skupnosti iz Sydneyja vrnila v Avstralijo, kjer je ob kulturnem prazniku, ki smo ga v domovini obeležili 8. februarja, zapela pred izseljenci. "Občutek, ko lahko slovensko pesem in besedo poneseš med rojake v tujini, je neprecenljiv, še posebej ob iskrenem veselju in neizmerni hvaležnosti občinstva. Takšni dogodki slovenskim izseljencem predstavljajo pomembno vez z domovino in ohranjanje tako zelo pomembne kulturne identitete. Verjamem, da tudi tokratno srečanje zagotovo ni bilo zadnje," je zapisala na družbenem omrežju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Lep pozdrav v Slovenijo iz prelepe vroče Avstralije, kjer sem ponovno, na povabilo slovenske skupnosti, nastopila na osrednjem kulturnem prazniku ob Prešernovem dnevu 8. februarja. Moram povedati, da so to izjemni občutki, ko tako prenašaš slovensko besedo in slovensko pesem med naše ljudi. To so dragocena druženja, našim Slovencem to zelo veliko pomeni in so zelo hvaležni, še posebej, ker to pomeni nek stik s svojo domovino in seveda kulturno identiteto," je povedala Helena in se ob tem zahvalila organizatorjem za lep, prešeren in krasen večer, poudarila pa je tudi, da je bil koncert lep opomnik na kulturno prihodnost, na katero ne smemo pozabiti.

helena blagne gostovanje avstralija pevka nastop

