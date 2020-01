Helena Blagne uživa na Tajskem

Spomnimo, da je Helena Blagne nedavno izdala novo pesem Led in sol, za katero je posnela tudi videospot. Najnovejša skladba prinaša zgodbo o ljubezni, življenju, minljivosti in je hkrati opomin, da brez ledu in soli ni topline in sladkosti. Z oboževalci in sledilci na Instagramu je pred dnevi delila tudi utrinek s snemanja svojega novega videospota za pesem Led in sol, in sicerfotografijo, na kateri pozira v kopalni kadi: "Prvi poperček s snemanja videospota za mojo najnovejšo skladbo 'Led in sol', ki se že pridno vrti in je na nekaterih radijskih postajah že zasedla prvo mesto! Tooo."