Na prireditvi The Worlds 50 Best Awards 2023 so tudi letos razglasili 50 najboljših restavracij na svetu, pri čemer so Hišo Franko uvrstili na 32. mesto. Restavracija, ki jo vodi mednarodno priznana kuharska mojstrica Ana Roš, je navdušila predvsem s svojo filozofijo in vrednotami, so sporočili iz njene ekipe.

Kulinarični oskarji so podeljeni. Na slavnostni prireditvi v Španiji so razglasili 50 najboljših restavracij sveta, The World's 50 Best Awards 2023. Med izjemno kulinarično elito je Hiša Franko zasijala na visokem 32. mestu, potrjujoč svoj izjemen vpliv in izjemnost v svetu gastronomije. Hiša Franko je edina restavracija v Sloveniji, ki se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama.

icon-expand Hiša Franko letos 32. med 50 najboljšimi restavracijami na svetu. FOTO: Arhiv Ane Roš

Hiša Franko, ki jo vodi chefinja Ana Roš, je navdušila s svojo filozofijo in vrednotami, ki so osvojile srca gurmanov po vsem svetu. S svojo izjemno nadarjenostjo, inovativnim pristopom ter neomajno predanostjo kulinaričnemu ustvarjanju, je Ana Roš postavila Hišo Franko in Slovenijo na svetovni zemljevid kulinarike, o čemer je nedavno poročal tudi ugleden The New York Times. Ob razglasitvi na letošnjih Kulinaričnih oskarjih, je Ana Roš izrazila hvaležnost: "Izjemno sem ponosna in počaščena, da je Hiša Franko ponovno v elitni družbi The Worlds 50 Best Restaurants. Ta dosežek ne bi bil mogoč brez neomajnega talenta izjemnega tima Hiše Franko. Njihova strast in predanost k odličnosti sta gonilna sila našega uspeha."