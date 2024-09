Hiša ljubezni, kaj je to?

Odgovori so bili kreativni. Po eni strani se je zdelo, da vse vleče v podobno smer. Dobršen del mimoidočih je bil prepričan, da je cvetje - skupaj s svečami - namig, da se bo tam odprla nova kavarna. "Ja, to bo lokal, ki bo zelo lepo okrašen. Lepo bo dišal! Kdaj točno pa se bo odprl?" radovednost ni poznala meja, a kaj ko je bil tudi naš novinar Alen Podlesnik na lovu za odgovori. Dobro, lokal, sveče, rože..le kaj bi to lahko pomenilo? "Morda pa bodo rože - nekaj romantičnega, nekaj kar boš lahko kupil svoji punci. Bonboniere, čokolade, vse to kar imajo dekleta rada." Pa ko je padla žogica na drugo stran? Kaj so v simboliki sredi podhoda videla dekleta? "To bo zagotovo nova serija. Podobno kot ameriške resničnostne oddaje ali pa prostor za bolj intimno druženje. Da te ljudje ne opazijo, da je malo bolj skrito."

"Morda bo pa gledališka predstava ali pa kaj podobnega. Prostor, kjer se bo zbralo več ljudi in bodo imeli ljubezensko dogodivščino." Scenariji so se kar odvijali pred našo kamero in seveda nismo pozabili na najpomembnejše vprašanje od vseh: ali so se mimoidoči videli kot udeleženci te dogodivščine v bližnji prihodnosti? "Ja, seveda, zakaj pa ne," so odvrnili nekateri, drugi pa: "Dvomim, ker jaz pa že imam svojo ljubezensko zgodbo." Čisto pravega odgovora Alen ni našel, lahko ga do konca tedna vi, če boste spremljali 24 ur in vse ostale naše kanale...